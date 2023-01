Baarn kiest - opnieuw - voor grote verbouwing theater De Speeldoos

Cultureel centrum De Kroon

Het nieuwe onderkomen aan de Rembrandtlaan waar ook de Baarnse vestiging van Bibliotheek Eemland een plaats kreeg ruim een jaar geleden groen licht van de toenmalige gemeenteraad. Er werd zo'n tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Enkele maanden later leverden de gemeenteraadsverkiezingen winst op voor de partijen VoorBaarn en GroenLinks. Beide hadden gepleit voor een nieuw cultuurhuis in het centrum van Baarn. In het coalitieakkoord met PvdA en D66 spraken ze af dat ondanks het nog verse raadsbesluit toch nog eens wilden onderzoeken wat de daadwerkelijke kosten zouden bedragen. Zou het duurder uitvallen, dan zou de optie van een theater in hartje Baarn weer in beeld komen.

De hernieuwde discussie was niet het eerste oponthoud voor de plannen om het theater en de bibliotheek samen te voegen. De instellingen zochten elkaar in 2016 al op. De Volksuniversiteit Baarn deed indertijd ook nog mee. Maar een besluit om De Speeldoos voor enkele miljoenen aan te passen strandde, omdat VoorBaarn een meerderheid van de gemeenteraad zover kreeg om alsnog de mogelijkheden van sloop en nieuwbouw tegenover het gemeentehuis te onderzoeken. Uiteindelijk zagen te weinig raadsleden er heil in.

Voor de locatie aan de Rembrandtlaan kwam daarna een omvangrijker plan op tafel. Op de grote theaterzaal na wordt De Speeldoos gesloopt. Het gebouw dat ervoor in de plaats komt krijgt de naam De Kroon. De Volkuniversiteit Baarn is inmiddels geen partij meer. Die sloot afgelopen september definitief de deuren door een gebrek aan cursisten en vrijwilligers.