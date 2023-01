Buurtkamers gaan eenzaamheid te lijf: 'Geraniums zijn gevaarlijke planten'

Amersfoort - Eenzaamheid, kou en inflatie: niet voor iedereen is thuis een fijne plek. Speciaal voor die mensen heeft het Leger des Heils buurtkamers die nu, geheel toepasselijk in deze koude dagen, omgedoopt zijn tot 'Warme Kamers'. Iedereen die hier komt heeft een verhaal en volgens de organisatie "heerst een soort veilig gevoel waarin dat oké is". Soms worden die verhalen gedeeld, soms is de kamer juist een plek om het er even niet over te hebben, ontdekt RTV Utrecht-verslaggever Margreet van Gils in haar nieuwe serie 'Margreet zoekt de warmte'.