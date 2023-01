Minister Kuipers: 'Verhuizing St. Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein heeft juist voordelen'

Toen bekend werd dat in 2035 alle zorg van Nieuwegein naar Leidsche Rijn gaat verhuizen was de schok groot. “Ik ken mensen die juist in Nieuwegein zijn komen wonen omdat ze hartproblemen hebben en zo dicht bij het ziekenhuis woonden", zei Alma Feenstra, fractievoorzitter van GroenLinks in Nieuwegein.