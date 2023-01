Omwonenden: slavernijmonument Griftpark staat bodemsanering in de weg

Het monument staat in de plannen ingetekend naast de vijver, en deels op de heuvel in het park. De groep benadrukt dat ze vóór de komst van het monument in het Griftpark is, maar niet op deze plek. Volgens de omwonenden liggen er namelijk "juist op deze plek grote kansen om de afronding van bodemsanering te versnellen". De grond in het Griftpark is al jarenlang flink verontreinigd door een oude gasfabriek.