PvdA wil ouderbijdrage-systeem in Utrecht op de schop: 'Stort in solidariteitsfonds'

Het is de PvdA een doorn in het oog. De partij wil een maximum aan de bijdrage en daarnaast wil de partij een solidariteitsfonds, waarin alle schoolbesturen hun vrijwillige bijdrages deponeren om die daarna eerlijk over alle scholen te verdelen. "Daarmee doen we iets aan de ongelijkheid tussen scholen", zegt PvdA-raadslid Ilse Raaijmakers. Idealiter is dat fonds voor de hele stad, maar praktischer is het volgens de PvdA om dat per koepel van scholen te regelen. De PvdA krijgt bij haar plan steun van onder andere D66 en Volt. Die laatste partij is tegen een maximum aan vrijwillige ouderbijdrage. "Laten we proberen de vloer te verhogen in plaats van het plafond te verlagen. Laten we ongelijk investeren in plaats van ongelijk af te pakken", zei commissielid Anton Stam van Volt.