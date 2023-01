Is de Domrestauratie nou een keer klaar? Een terug- én vooruitblik

In februari 2019 is de eerstvolgende stap. En dat is gelijk een pijnlijke: Utrechters moeten afscheid nemen van hun icoon – in ieder geval tijdelijk. Rondom de toren wordt opnieuw een steigerstellage gebouwd, nu helemaal tot het bovenste puntje. Beheerder Van Engelenburg waarschuwt voorafgaand aan het proces: werp nog even een goed laatste blik op de toren, want die zal er straks anders uitzien dan wat je gewend was.