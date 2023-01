Medicijntekort ook in 2023 een bittere pil: 'Het is gewoon onethisch'

In 2021 meldde de KNMP nog 1007 medicijntekorten, in 2022 liep dat op tot 1514 tekorten. Een toename van ongeveer 50 procent dus. "Door productie- én distributieproblemen heeft dit kunnen gebeuren", vertelt Kim Assink van geneesmiddelendistributeur Brocacef. Bijna alle medicatie in Nederland komt uit China en India. De systemen zijn daar uiterst efficiënt ingericht. Handig, maar alleen als alles goed blijft werken. Zodra er één radertje in de machine stopt, is dat gelijk te merken bij de distributeur en in de apotheek. Het internationale bedrijf met zijn hoofdkantoor in Maarssen ziet daarom nog geen licht aan het einde van tunnel. "We weten niet wanneer de tekorten zijn opgelost, voorlopig hebben we er nog wel mee te maken."