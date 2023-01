Ook medewerkers van drogisterij Etos staken: ruim honderd vestigingen vandaag dicht

Provincie Utrecht - Door stakende medewerkers zijn vrijdag ruim honderd Etos-winkels gesloten, bevestigt moederbedrijf Ahold Delhaize. Dat is volgens vakbond FNV het hoogste aantal tot nu toe na acht stakingsdagen in de drogisterijbranche. Zo'n 250 medewerkers hebben zich volgens bestuurder Cindy Onvlee verzameld in de buurt van zwembad De Hommel in Utrecht.