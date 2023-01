Verliest Vleuten de kaasboer op vrijdag? 'Ja, daar lig je wakker van'

Iedereen kan dus meedingen naar zo'n plek. Maar onduidelijk is nog welke criteria de gemeente daarvoor aanhoudt. "Het is in ieder geval iets waar we mee te dealen hebben", vertelt wethouder Susanne Schilderman (D66). "Ik denk dat wij er een beetje vanuit twee kanten naar kijken. Als je dat al jaren heel goed doet, zien we daar ook echt een waarde in. Aan de andere kant vinden wij ook dat alle mensen die er nu staan ook een keer de kans hebben gehad om te mogen beginnen, en dat vinden we ook belangrijk."