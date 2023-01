'Kroongetuige Nabil B. moet eerder vrijkomen vanwege blunders OM'

Toen Nabil B. in 2018 een deal sloot met het OM om kroongetuige te zijn tegen Ridouan T. in het Marengo-proces, zouden niet of nauwelijks veiligheidsmaatregelen voor zijn familie zijn genomen. Nog geen week later werd zijn broer doodgeschoten . Later werden ook B.'s advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Ook verspreidde justitie vier keer per ongeluk foto's van B. in het strafdossier.