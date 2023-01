Houtens zwembad De Startsprong strijdt voor energiehulp: 'Het wordt volgende maand al een ingewikkeld verhaal'

Peek is het niet eens met de redenatie van de gemeente. Volgens hem heeft zijn zwembad, net als andere zwembaden waar les wordt gegeven, een maatschappelijke functie. "Iedereen moet leren zwemmen, dat vinden we als maatschappij nu eenmaal belangrijk. Daarom willen we de politiek in Houten proberen te overtuigen dat wij horen mee te delen in die compensatie." Zijn compagnon vult aan dat het andere zwembad in Houten de vraag niet alleen aankan als De Startsprong zou wegvallen. "We geven elke week zo'n 360 kinderen les en er staan er nog eens 400 op de wachtlijst", zegt Vulto.