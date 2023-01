Bekende wegpiraat onopvallend gevolgd: auto en rijbewijs kwijt na straatrace

Gisteravond zag de politie genoeg reden om hem aan te houden toen hij in IJsselstein met 126 kilometer per uur over de Utrechtseweg reed, terwijl 50 daar het maximum is. "Hij deed op dat moment een soort straatrace of "spelletje" samen met een andere auto. Hierna is hij aan de kant gezet en aangehouden." Zijn auto werd in beslag genomen en zijn rijbewijs moest hij inleveren.