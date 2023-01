Portemonnee dit jaar een stuk dikker: 'Het geeft ademruimte, maar of het genoeg is.'

Directeur Arjan Vliegenthart: ‘Gezien de vele betalingsachterstanden die mensen het afgelopen jaar hebben opgelopen is het goed om te zien dat de portemonnee er dit jaar een stuk beter uit ziet. Of het genoeg is om alle achterstanden in te lopen, weten we niet. Mede ook omdat we moeten afwachten of de inflatie inderdaad op een fors lager niveau uitkomt dan vorig jaar."