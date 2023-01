Wakkerendijk tussen Eemnes en Baarn gaat hele dag dicht: 'Onderzoek voor aanleg rotonde'

De aanleg van de rotonde Wakkerendijk is onderdeel van het project Poort van Baarn, dat voorziet in een betere verkeersveiligheid en een betere doorstroming op de N221 in het noordwestelijke deel van Baarn. De studie over de aanpak van het huidige T-kruispunt Wakkerendijk is als eerste afgerond waarbij volgens de provincie +een rotonde de beste oplossing bleek om de zichtbaarheid en de veiligheid op het kruispunt te verbeteren.