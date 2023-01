Le Guess Who?-oprichter Johan Gijsen valt in de prijzen op Noorderslag

Johan Gijsen is de oprichter van het toonaangevende Utrechtse festival Le Guess Who?. Poppodia, cafés en theaters en ook kerken en oude fabriekspanden door heel Utrecht zijn tijdens het festival vier dagen lang het hoofdtoneel van nieuwe en relatief onbekende bands. Er zijn geen wereldberoemde headliners, en toch – of juist daarom – komen er jaarlijks duizenden mensen van over de hele wereld naar de Domstad voor Le Guess Who?.