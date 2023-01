Prijzen bestaande koopwoningen hardst gedaald in provincie Utrecht

In de vier grote steden daalden de prijzen het afgelopen kwartaal ook. In de gemeente Utrecht was de daling van 6,3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal in 2022 het grootst. Ter vergelijking: in Amsterdam was die daling 5,7 procent en in Den Haag 4,2 procent. In Rotterdam was die daling 1,7 procent, wat kleiner is dan het landelijke gemiddelde.