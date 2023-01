Provincie start campagne om veiligheid bij tramkruisingen te verbeteren

Recent heeft de provincie onderzoek gedaan naar de tramkruisingen en de mogelijkheden om deze veiliger te maken. Een aantal voorbeelden om de veiligheid te vergroten is door bomen en struiken te snoeien zodat de tram beter zichtbaar is, voorlichting te geven aan scholieren over de remweg of door een slagboom te plaatsen. "Per kruising bekijken we hoe we dat aanpakken", laat een woordvoerder van de provincie weten. "Dat is echt maatwerk."