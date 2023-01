Advocatenneef van Ridouan T. krijgt 5,5 jaar cel voor 'sleutelrol in organisatie'

Ridouan T. is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo en zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Zijn neef Youssef was sinds maart 2021 een van zijn advocaten en bezocht hem daarom meerdere keren. Justitie ontdekte vervolgens dat het contact tussen de mannen niet alleen ging over juridische zaken, maar dat er ook criminele kwesties werden besproken.