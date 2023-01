Enige dorpswinkel in Nigtevecht heropend: 'Anders is het een gehucht'

Ze is niet de enige die haar geluk niet op kan. "Eindelijk kan ik weer elke ochtend mijn verse broodjes hier halen, dat is een must", vertelt een meneer terwijl hij afrekent. "Voorheen moest ik naar Weesp en Loenen. Dit scheelt weer want dit is van mijn huis twee minuten lopen, het is een thuiswedstrijd."