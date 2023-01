Oekraïense vluchtelingen in Nederland herdenken begin van oorlog in Jaarbeurs Utrecht

"Het idee is dat een hal in de Jaarbeurs wordt ingericht in de vorm van Oekraïne", vertelt Ron van Dopperen over de herdenking. Hij is als woordvoerder betrokken bij Vital'nya. In de hal komen 25 punten die ieder voor een regio of stad staan. "Op die manier kunnen zij mensen uit hun eigen regio ontmoeten, waarvan ze misschien niet eens weten dat zij ook in Nederland verblijven."