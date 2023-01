Chef gaat viraal met parel in oester: 'Ring van maken voor mijn vrouw? Ik heb nog geen idee'

Amersfoort - Hij is nog niet bekomen van de mediastorm, chef-kok Marco Blok van restaurant MEI in Amersfoort. Sinds hij een berichtje plaatste over een parel die hij heeft gevonden in een oester is hij landelijk nieuws. Van het AD tot Trouw en van de NOS tot de Linda, stuk voor stuk tekenden ze zijn verhaal op. Ook vandaag nog stromen de berichten binnen en rinkelt de telefoon met verzoeken van radio- en tv-programma's. Morgen schuift hij aan in een talkshow.