Utrechtse brandweer waarschuwt voor onbeheersbare branden: 'Als we niks doen, zullen er slachtoffers vallen'

Geluk denkt dat daarin een balans gevonden moet worden tussen natuurwaarden, het gebruik van het gebied en veiligheid. "We moeten kijken hoe we de natuur die we hebben in gaan richten. Daarbij moeten we ons er van bewust zijn dat we de natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug intensief gebruiken. We hebben er campings, recreatie, geestelijke gezondheidszorg en vitale infrastructuur. We moeten daarom goed nadenken over hoe we dit ook in de komende jaren veilig houden. Daarvoor moeten maatregelen genomen worden. Als we niks doen, zullen er zonder twijfel slachtoffers vallen."