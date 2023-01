Begraafplaats St. Barbara mag een crematorium bouwen

Al in november 2018 deed de begraafplaats een aanvraag voor de bouw van een crematorium aan de Prinsesselaan. De gemeente verleende de vergunning, maar de rechter stak in december 2020 toch een stokje voor de bouw. De gemeente had bij het verlenen van de vergunning een verkeerde regeling toegepast. Nadat die fout in de procedure was gerepareerd, maakten ook omwonenden nog bezwaar. Zij vrezen extra verkeersoverlast én luchtverontreiniging. De Raad van State verklaart nu alle bezwaren ongegrond.