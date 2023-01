Niet alleen patiënten, maar ook huisartsen de dupe van medicijntekort: 'Dit zou niet moeten gebeuren in Nederland'

De Woerdense huisarts Jean-Marie Jenkins is op zijn zachts gezegd niet te spreken over de tekorten van medicijnen tegen epilepsie, ADHD of zelfs antibiotica. In haar praktijk heeft ze er dagelijks mee te maken. Vroeger kwam het één of twee keer per maand voor dat een medicijn niet op voorraad was. Nu wordt de huisarts vrijwel dagelijks gebeld door de apotheek. Soms zelfs terwijl de volgende patiënt al in de spreekkamer zit.