Amersfoorter krijgt 5 jaar gevangenisstraf voor handel in harddrugs; verjaardagsfeestje zette politie op zijn spoor

Volgens rechtbank is er juridisch geen bezwaar tegen het gebruik van de in Frankrijk onderschepte EncroChat-berichten als bewijs. Uit die berichten maakt de rechtbank op dat J.K. in elk geval gedurende een periode van drie maanden de gebruiker was van het belastende EncroChat-account. De gesprekken die hij daarmee voerde gingen steeds over verdovende middelen. Ook blijkt er duidelijk uit dat hij mdma vervoerde en de beschikking had over tientallen kilo’s van die drug.