In Vijfheerenlanden leert minister Van der Wal alles over de kwetsbare natuur

"Wil je een gevoel hebben wat de opgave per gebied of bodemsoort is, dan moet je er ook zelf zijn", zegt zij. "Het gebied zelf zien is heel fijn, anders leef je van papier. Maar vooral de gesprekken zijn goed. In één gebied spelen heel veel belangen: je kunt natuurlijk wel met het waterpeil spelen maar dat heeft direct invloed op de manier waarop boeren boeren."