FC Utrecht-vrouwen na de zomer terug in de eredivisie

FC Utrecht trok in 2014 de stekker uit het vrouwenvoetbal. "Er was niet meer in te investeren. Er ging zoveel geld naartoe dat ik wel begrijp dat het toen is stopgezet", zei algemeen directeur Thijs van Es daar in september over. Op dat moment had de club bij de KNVB een verzoek ingediend om de vacante plek in de hoogste divisie van het vrouwenvoetbal te mogen innemen. Er waren andere gegadigden, maar FC Utrecht kreeg de toewijzing.