Het Vergeten Kind wil af van leeftijdsgrens jeugdzorg, maar kabinet ligt dwars

De leeftijdsgrens voor jeugdzorg staat volgens de huidige jeugdwet op 18 jaar. Zodra jongeren die leeftijd bereiken stopt de hulp. En dat is volgens Het Vergeten Kind allesbehalve een goede zaak. In sommige gevallen is de zorg nog hard nodig is, juist omdat deze jongeren al een complexe jeugd met veel problemen hebben.