OM: twee 18-jarigen vergrepen zich aan 15-jarig meisje op picknicktafel bij Amersfoortse voetbalvelden

De twee verdachten hebben tot dusverre vooral gezwegen over de verdenkingen. De jonge man uit Amersfoort was vandaag in de rechtszaal aanwezig en keek zwijgend naar beneden. Hij wil de zaak zo snel mogelijk achter de rug hebben, zei zijn advocaat. Zijn medeverdachte had zich ziek gemeld, maar zijn advocaat wil dat er extra getuigen worden gehoord voordat de zaak wordt afgehandeld.