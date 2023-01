Waar komen windmolens in Woerden? Raad beslist, heet avondje verwacht: ‘Pittig debat, veel mensen op tribune’

Aan de andere kant van de lijn staat LijstvanderDoes. Deze partij zit met het CDA in de coalitie maar moet niets weten van windenergie en is tegen de plaatsing van windmolens in de polder bij Reijerscop. "Turbines zijn ontworpen voor op zee, één of andere slimmerd heeft bedacht dat dat ook op land moet kunnen", zegt fractievoorzitter Lenie van Leeuwen. "Uit ervaring is gebleken dat het wat doet met je gezondheid. Het is niet alleen het geluid wat je hoort maar ook het laagfrequente geluid. Dat schijnt iets in je hersenen te doen." Geen grote windmolens dus wat LijstvanderDoes betreft maar meer kleinschalige opwekking van windenergie en inzetten op andere duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld kernenergie.