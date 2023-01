Piepjonge overvallers houden oudere vrouw urenlang vast in huis Amersfoort en pinnen 10.000 euro met haar bankpas

De 18-jarige C.C. en de 20-jarige M.S. uit Hilversum verschenen vandaag voor het eerst in een openbare zitting voor de Utrechtse rechtbank. Ze leken nog jonger dan ze in werkelijkheid zijn, vond ook de officier van justitie. Vooral de jongste, die opvallend klein van stuk is, lijkt hooguit 16 jaar oud. De twee namen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de ernstige zaken waarvan ze worden verdacht. Zo snel mogelijk het voorarrest opheffen en de afhandeling van hun rechtszaak in vrijheid mogen afwachten, leek het enige dat hen bezighield. Maar daar had de rechtbank andere ideeën over.