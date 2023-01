Petfles-machines Utrecht Centraal doen het nog niet, dit is waarom

Utrecht Centraal had in november de primeur met de statiegeldmachines. Maar twee maanden later verloopt het inzamelen van plastic flesjes nog niet vlekkeloos. Slechts één van de vier automaten werkt op dit moment, laat een woordvoerder van NS weten. Dat is niet de machine in de stationshal, maar die bij de promenade tussen het Bollendak en het Stadskantoor.