Gemeente Utrecht wil gesprek over foie gras-protesten met boze restauranthoudster

"We hebben afgelopen tijd in contact gestaan met de eigenares van restaurant Des Arts", reageert een woordvoerder van de gemeente. "Ook de burgemeester heeft met haar gebeld. De gemeente en politie zorgen ervoor dat zij veilig haar werk kan doen. We snappen echter dat de actie en demonstratie een grote impact op haar en haar bedrijf hebben gehad. We gaan nogmaals in gesprek met de eigenares over het verloop van de gebeurtenissen. Als gemeente willen we in contact blijven om te kijken wat iemand nog nodig heeft."