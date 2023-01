Nieuwe historische luidklok voor Geertekerk Utrecht: 'Trots dat onze kerk zo uit de as herrezen is, het wordt steeds mooier'

De grondige restauratie van de kerk was hard nodig, want in de jaren 50 was de Geertekerk een ruïne. Middenin de kerk groeiden bomen. Noordermeer: "Het dak lag er in z'n geheel af en zo hebben de remonstranten de ruïne aangetroffen in 1954. Toen hebben ze de kerk voor een symbolisch bedrag gekocht en hebben ze het gebouw helemaal in oude luister hersteld." Noordermeer is er trots op. "Met straks een nieuwe luidklok wordt het steeds mooier." De Geertekerk is - als het geld rond is en ook de renovatie - drie klokken rijk en daarmee weer compleet.