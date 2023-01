Grondeigenaren dreigen zich terug te trekken uit woningbouwplan Spoorzone Bilthoven

Ralph Jacobs van De VVD vindt het dreigement vervelend, maar hij maakt zich vooral zorgen over de reactie van de Biltse coalitiepartijen. "Als de coalitiepartijen de Timpe uit het participatietraject halen, dan is participatie totaal zinloos want dan gaan we alleen participeren over De Driekhoek, een bouwlocatie die al in eigendom is van de gemeente."