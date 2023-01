Leersum start met herplanting 25.000 bomen in Lombokbos: ‘We zijn nu bij boompje nummer 1000’

Leersum - In Leersum is Staatsbosbeheer in het Lombokbos gestart met de herplanting van 25.000 jonge bomen. In juni 2021 werd een deel van dit bos getroffen door een valwind. Daarbij sneuvelden veel bomen. Na de valwind is er veel gebeurd om het Lombokbos te herstellen. Met de herplanting is het laatste onderdeel van de herstelwerkzaamheden begonnen.