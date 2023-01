Geobsedeerde belager van jonge vrouw uit Harmelen veroordeeld tot verplichte behandeling en contactverbod

Volgens de rechters is bewezen dat de man schuldig is aan belaging en bedreiging van de vrouw. Ook nadat zij had aangegeven dat zij geen contact meer te willen met hem, is hij doorgegaan met het sturen van berichten, waaronder ook vervelende en zelfs bedreigende berichten. “Hou me goed in de gaten want ik maak je af als ik je tegen kom”, luidde een van de berichten.