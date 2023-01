Bijna 8.000 incidenten in 5 jaar tijd bij het Bollendak, gemeente ziet 'geen eenvoudige oplossing'

Utrecht - Intimidatie en een toename van crimineel gedrag zoals winkeldiefstallen, zakkenrollerij en steekincidenten. Er was al veel bekend over de overlastproblemen rondom het Bollendak in het Utrechtse Stationsgebied, maar de analyse van Bureau Beke daarover is daarom niet minder schrikbarend. De afgelopen vijf jaar zijn in totaal 7.825 incidenten geregistreerd.