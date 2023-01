Waterschap: minder muskusratten in de provincie

In het hele land werden vorig jaar in totaal 48.447 muskusratten gevangen, melden de waterschappen. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in Utrecht werden meer muskusratten gevangen, al was de stijging hier minder groot dan in andere regio's. Toch is dat volgens Berry Richter, teamleider muskusrattenbeheer in deze regio, geen reden tot zorg.