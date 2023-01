Niet eerder zo veel leegstand in Amersfoortse koopgoot Amicitia, toekomst onduidelijk

Niet eerder was er zo veel leegstand in Amicitia, constateert Nieuwsplein33 . De enige twee actieve bedrijven die nog in de koopgoot zijn te vinden, zijn nagelstudio ‘Asia Nails’ en 'Houtebout’, een pop-up indoorspeeltuin van hout die in november vorig jaar is opgezet door Karel Casier.