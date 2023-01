Zorgen over historische stadhuis Vianen: gaat de gemeente het pand verkopen?

Die houdt in dat de gemeente eerst met potentiële kopers in gesprek gaat om vervolgens het pand te verkopen of een andere bestemming te geven door er bijvoorbeeld het stadsmuseum en de bibliotheek in te vestigen. Er valt over te lezen: "Door vroegtijdig met de markt in gesprek te treden, is de verwachting dat het verkoopproces soepeler verloopt."