BN'ers in de strijd tegen ontlezing: peuters hangen aan lippen van Klaas van Kruistum in Leusdense bieb

Grote lezers maken van de allerkleinsten. Dat is het doel van de Nationale Voorleesdagen, die dit jaar voor de twintigste keer worden georganiseerd door Stichting Lezen en CPNB. Tot en met 4 februari wordt elke dag zeker een kwartier voorgelezen in de klas. In scholen, kinderdagverblijven, boekhandels en bibliotheken is vanmorgen afgetrapt met het bekende voorleesontbijt, waarvoor traditiegetrouw veel bekende Nederlanders worden ingezet.