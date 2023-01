Dijksma in gesprek met buurt na explosies en beschieting: 'Ongewild onderdeel crimineel conflict'

De afgelopen weken waren er twee explosies bij woningen aan de Melissekade in Parkwijk in Leidsche Rijn. Even verderop werd een appartement aan de Pieter d'Hontlaan beschoten. Daarnaast was er een explosie bij een woning aan de Rijnlaan in Rivierenwijk. Waarschijnlijk is er sprake van een verband, maar de zaak is nog in onderzoek.