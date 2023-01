Scooterrijder gewond na aanrijding Soest, automobilist rijdt door en keert vervolgens weer terug

Soest - Een scooterrijder is gisteravond op de Birkstraat in Soest gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Volgens de politie reed de bestuurder van de auto in eerste instantie door, maar besloot deze persoon kort daarna toch terug te keren naar de plaats van het ongeval. De politie is nu op zoek naar mensen die de aanrijding hebben zien gebeuren.