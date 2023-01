Zoon had drugsschuld van 200 euro, wietdealer verdacht van zware explosie in ouderlijk huis

De bewoners van het huis waar de Cobra om 4.00 uur 's nachts door de brievenbus werd gegooid, waren ook bij de rechtszaak aanwezig. De gevolgen van de hevige ontploffing zijn voor hen nog steeds voelbaar. De schade was enorm, maar het had veel erger kunnen aflopen. De vrouw des huizes is zwaar longpatiënt en heeft 24 uur per dag extra zuurstof nodig. Onder de trap in de hal stond een grote voorraadtank van 50 liter. Als die was ontploft, waren de gevolgen niet te overzien geweest. De verdachte wist daar volgens de bewoners vanaf en bovendien waren op hun voordeur en hun auto verplichte waarschuwingsstickers geplakt.