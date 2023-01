Vakbond dreigt met vijfdaagse staking in het streekvervoer vanaf 6 februari: 'Druk is te hoog'

Moniek van Bennekom is buschauffeur en rijdt op alle lijnen in Utrecht. Als vrijwilliger is zij ook bij de geplande stakingen betrokken. "De druk is te hoog. We moeten heel flexibel zijn en dan komt er weer de vraag, kun je nog dit, kun je nog dat. Nieuwe chauffeurs stoppen vaak na een jaar alweer. En dan is er nog de wendbaarheidsclausule bijvoorbeeld. Op vrijwillige basis moet je de ene keer van de ene vestiging starten en op een andere dag van een andere vestiging. Dan moet je dus om 05.00 uur 's ochtends ineens in Wijk bij Duurstede beginnen, terwijl je speciaal in de stad bent gaan wonen. Dan moet je dus weer een auto kopen bijvoorbeeld. Al die kleine dingen bij elkaar zorgen er gewoon voor dat je aan het einde van de dag gesloopt bent. En ik mis ook het respect van onze werkgever."