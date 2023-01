KNMI geeft code geel af voor provincie Utrecht vanwege gladheid, in drie provincies code oranje

Provincie Utrecht - Het KNMI heeft voor drie provincies code oranje afgekondigd vanwege gladheid door ijzel. De waarschuwing van het weerinstituut in De Bilt geldt voor Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Voor Utrecht, Flevoland, Overijssel, Drenthe en Groningen geldt code geel. De gladheid duurt tot in de ochtend en in Limburg kan het nog tot in de middag verraderlijk glad zijn.