Poepcentrum geopend in Utrecht: 'Sommigen kunnen het niet, anderen hebben moeite met ophouden'

Het Diakonessenhuis deed al wel veel op dit gebied. "Nu is het officieel en kunnen we aantonen dat we alle expertise en kennis in huis hebben", zegt Jeurnink. In het expertisecentrum werkt medisch personeel uit meerdere disciplines samen: chirurgen, urologen, gynaecologen, continentieverpleegkundigen, bekkenbodemfysiotherapeuten en diëtisten.