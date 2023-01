Baarn onderzoekt besluit om Wintertuin 40.000 euro kwijt te schelden

Wintertuin Baarn al jaren hoofdpijndossier

Wethouder Steven de Vries is niet de eerste wethouder die met de Wintertuin in zijn maag zit. De ruim honderd jaar oude botanische kas in het Cantonspark is bijna zeventig jaar door de Universiteit Utrecht gebruikt als plantkundig laboratorium. Het glazen gebouw en de omliggende hortus werden eind jaren tachtig tot rijksmonument verklaard. Ze kwamen na het vertrek van de universiteit voor het symbolische bedrag van een euro in handen van de gemeente Baarn. Sindsdien blijft het onderwerp als een waar hoofdpijndossier de gemeenteraad bezighouden.

Na langdurige leegstand en een 2 miljoen euro kostende renovatie gunde de gemeente de Wintertuin in 2013 aan een horecaondernemer die er een grand-café met een vlindertuin van wilde maken. Dat plan strandde na verzet van omwonenden die weinig trek hadden in feesten en partijen. De toenmalige exploitant werd afgekocht voor een bedrag dat de gemeente nooit bekend heeft willen maken. Eerder was een kunstgaleriehouder al met slaande deuren uit de kas vertrokken.

Door in 2017 cultureel ondernemer Edwin Kouwenberg aan te stellen als kwartiermaker probeerde de toenmalige VVD-wethouder Erwin Jansma een doorbraak te bereiken. Kouwenberg onderzocht voor de gemeente wat er mogelijk was in het monumentale gebouw. Hij concludeerde al snel dat het door het binnenklimaat en de akoestiek in de kas lastig zou worden om de Wintertuin kostendekkend te exploiteren.

Toch vond Jansma meerdere ondernemers bereid om het te gaan proberen. Een commissie van 23 Baarnaars verkoos een plan van het Baarnse bedrijf Living Story boven twee andere kandidaten. Eigenaren Karen Sikkema en Michiel van Eunen openden onder de noemer Wintertuin Experience een tearoom met terras en bouwden in de kas twee escape rooms met de historie van het bijzondere park als thema.

Het aanvankelijke optimisme van het stel is na vier jaar wel bekoeld. De gemeente heeft als verhuurder van de Wintertuin hun bedrijf meerdere keren gecompenseerd voor zakelijke tegenslagen, zoals het herhaaldelijk moeten uitstellen van de start in 2019, de gevolgen daarvan voor de coronasteun in de jaren daarna en recentelijk de fors hogere energierekening.

Het vijfjarige huurcontract loopt komend najaar af. Sikkema en Van Eunen hebben al aangegeven dat ze zonder nieuwe afspraken met de gemeente niet door willen gaan.