Amersfoort zet 'Susteams' in om uitgaansoverlast de kop in te drukken

Het Susteam is onderdeel van de samenwerking tussen beveiligers, handhaving en politie. "Wij gaan vooral in op het gedrag van het uitgaanspubliek", legt een van de stewards uit. "Dit gaat wel uit van een lange adem. Je moet mensen vaak tegenkomen en regelmatig het gesprek aangaan. Werkt dit niet, dan kunnen handhaving en politie vervolgstappen ondernemen. Maar natuurlijk gaan we in de eerste plaats voor een gemoedelijke en veilige sfeer tijdens de Amersfoortse uitgaansnachten.”